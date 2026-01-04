Salud

Cómo el consumo habitual de café influye en la duración y profundidad del sueño, según un estudio

Una investigación internacional encontró que beber más café reduce levemente las horas de sueño, pero aumenta la profundidad del descanso nocturno

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un estudio científico analizó datos genéticos y de sueño y halló que el consumo frecuente de café acorta el descanso, aunque mejora su calidad.
Un estudio científico analizó datos genéticos y de sueño y halló que el consumo frecuente de café acorta el descanso, aunque mejora su calidad. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCaféDormirSueño
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.