Patrimonio

¿Por qué en Italia el café siempre llega con un vaso de agua?

La costumbre italiana de servir agua con el café revela una forma precisa de entender el sabor, el ritual y la experiencia del espresso

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
En Italia, el agua que acompaña al café se bebe antes. Su función es limpiar el paladar y respetar una tradición cafetera con siglos de historia.
En Italia, el agua que acompaña al café se bebe antes. Su función es limpiar el paladar y respetar una tradición cafetera con siglos de historia. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCaféItalia
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.