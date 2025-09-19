Salud

¿Come mucha grasa? Esto podría estar dañando su memoria, según un nuevo estudio científico

Una dieta rica en grasa podría afectar su memoria incluso antes de que aumente de peso, según científicos de Carolina del Norte

Por O Globo / Brasil / GDA
Adolescentes costarricenses consumen altas cantidades de azúcares y alimentos ultraprocesados. Fotografía: Shutterstock
Un nuevo estudio demostró que la comida chatarra puede dañar su memoria a través de cambios rápidos en las células del hipocampo. (Shutterstock)







