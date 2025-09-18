Ciencia

Una píldora diaria contra la obesidad logra resultados alentadores: puede reducir hasta un 20% del peso corporal

Estudio científico revela el potencial de un comprimido oral para tratar la obesidad con resultados similares a los de inyecciones

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores probaron con éxito un medicamento oral que actúa sobre receptores GLP-1 para reducir peso corporal en adultos sin diabetes (LN/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGpíldoraobesidad
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.