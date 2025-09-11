1 entre un millón: diagnóstico sorprende a joven que pensaba que padecía depresión desde la infancia

Una mujer canadiense pensó por décadas que sufría de depresión. En realidad, tenía una forma rara de anemia difícil de detectar.

Desde los 7 años, Lisa Healy enfrentó síntomas persistentes de fatiga, debilidad y tristeza, que durante décadas se atribuyeron erróneamente a una supuesta depresión infantil. Sin embargo, un diagnóstico reciente demostró que su caso era distinto, y mucho más inusual.

Healy, de 29 años, originaria de Toronto, Canadá, intentó diversos métodos para mejorar su salud física y emocional. Trabajó en el sector inmobiliario comercial, se trasladó a Bali en busca de un cambio de estilo de vida y tomó antidepresivos durante la pandemia. Nada dio resultado.

Según explicó la médica clínica Ravina Bhanot, la deficiencia de hierro puede imitar los síntomas de la depresión. Entre ellos se encuentran falta de concentración, cansancio crónico, confusión mental, insomnio y disminución de la tolerancia al ejercicio.

La experiencia con su madre fue clave. Ambas compartían síntomas similares, aunque los exámenes de sangre indicaban niveles normales de hierro. Al conocer que su madre sufría un trastorno hereditario que impedía el procesamiento adecuado de este mineral, Healy acudió por primera vez a una endocrinóloga.

Tras analizar una gran cantidad de exámenes, la especialista le confirmó que tenía anemia latente y otras condiciones relacionadas.

Una entre un millón

El caso de Healy corresponde a una afección rara: un trastorno hereditario que impide al cuerpo procesar correctamente el hierro, conocido como anemia ferropriva refractaria al hierro. Esta condición se presenta en 1 de cada 1.000.000 de personas, por lo que muchos médicos nunca llegan a detectarla.

¿Qué es la anemia latente?

Se trata de una forma oculta de deficiencia de hierro, en la cual los niveles de hemoglobina pueden parecer normales, aunque los depósitos internos del mineral estén muy por debajo de lo necesario. Esta situación provoca fatiga extrema, debilidad, palidez y falta de aire, sin que se detecte una anemia tradicional en los exámenes.

Durante su niñez, Healy vivió con una serie de síntomas que nunca fueron diagnosticados correctamente:

Debilidad física constante

Enfermedades frecuentes

Aislamiento social y apatía

Sensación de frío inusual

Tensión arterial baja

Palidez extrema

Deseos intensos de consumir sal y alimentos grasosos

Aunque recibió terapia y escuchó diagnósticos verbales que apuntaban a la depresión, nunca hubo un dictamen formal.

Otros factores en juego

Healy también presenta otras condiciones médicas que influyeron en su estado general:

Escoliosis cervical , que afecta la circulación sanguínea

, que afecta la circulación sanguínea Hipotiroidismo leve , detectado en análisis con valores cercanos al límite inferior

, detectado en análisis con valores cercanos al límite inferior Desórdenes hormonales no tratados oportunamente

Durante la pandemia, Healy utilizó antidepresivos. Reportó mejoría emocional parcial, pero la debilidad física continuaba sin cambios. Al reabrirse el mundo, decidió suspender la medicación y enfocarse en una vida activa con ejercicio y buena alimentación. A pesar de estos esfuerzos, su nivel de hierro permanecía críticamente bajo.

El hallazgo definitivo

Una prueba reciente realizada en Canadá reveló lo que los exámenes anteriores no mostraban: niveles de hierro en rojo. Este resultado marcó un antes y un después en su tratamiento médico.

Desde entonces, Healy sigue un tratamiento que incluye altas dosis de hierro, junto con vitaminas B12, D, omega 3 y 6, yodo y magnesio. En pocas semanas, experimentó un cambio drástico en su estado físico y emocional.

Afirmó que, por primera vez en años, pudo despertar con energía suficiente para realizar sus actividades diarias. Su estabilidad emocional también mejoró. Aunque sigue lidiando con desafíos personales, la intensidad de su malestar disminuyó significativamente.

