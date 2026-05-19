Salud

CCSS confirma disponibilidad de medicamentos para tratar la hipertensión pulmonar en el hospital San Juan de Dios

Tras meses de escasez, la CCSS confirmó la disponibilidad de macitentan, tadalafilo y selexipag para pacientes con hipertensión pulmonar.

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Por Yucsiany Salazar
Una investigación experimental mostró cómo la evolución de enzimas antiguas permitió a la cannabis producir sus principales canabinoides con valor terapéutico.
San Juan de Dios reactiva entrega de triple terapia para hipertensión pulmonar. Uno de los medicamentos solo fue suministrado para 15 días. (Canva /Canva)







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Hipertensión pulmonarCCSSHospital San Juan de DiosMedicamentos
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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