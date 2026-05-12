El País

CCSS fija fecha para normalizar acceso a medicamentos a pacientes con hipertensión pulmonar en el hospital San Juan de Dios

Pacientes con hipertensión pulmonar denuncian desabastecimiento de tres medicamentos clave en el hospital San Juan de Dios

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Por Yucsiany Salazar
Imagen borrosa de repisas con medicamentos, medicinas, fármacos, en farmacia
Fallas en suministro de medicamentos afectan a pacientes con hipertensión pulmonar en ese centro médico. (Shutterstock/Imagen)







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Hipertensión pulmonarCCSSHospital San Juan de Dios
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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