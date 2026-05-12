CCSS fija fecha para normalizar acceso a medicamentos a pacientes con hipertensión pulmonar en el hospital San Juan de Dios

Fallas en suministro de medicamentos afectan a pacientes con hipertensión pulmonar en ese centro médico.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) proyecta normalizar, a partir del próximo 18 de mayo, el abastecimiento de medicamentos para pacientes con hipertensión pulmonar, luego de varios meses enfrentando problemas en la cadena de suministro y afectaciones derivadas de un incendio en bodegas de almacenamiento.

Así lo informó la Dirección General del Hospital San Juan de Dios ante una consulta de La Nación, en la que detalló las acciones implementadas desde noviembre de 2025 para evitar la interrupción de los tratamientos de los pacientes.

Según explicó el centro médico, el Servicio de Farmacia activó una estrategia de contingencia para garantizar la continuidad terapéutica, pese a enfrentar retrasos críticos en la entrega de medicamentos especializados y daños ocasionados por el siniestro en las bodegas.

Entre las medidas adoptadas, el hospital menciona tres específicas:

Rechazo de prórrogas : se incluyó el rechazo de solicitudes de prórroga planteadas por proveedores cuando estas comprometían los tiempos de entrega,

: se incluyó el rechazo de solicitudes de prórroga planteadas por proveedores cuando estas comprometían los tiempos de entrega, Acciones contractuales y de abastecimiento : ante los incumplimientos detectados, se gestionó la finalización de contratos y la activación de mecanismos de contratación de urgencia, con el fin de sustituir las fuentes de abastecimiento y asegurar la disponibilidad de medicamentos críticos.

: ante los incumplimientos detectados, se gestionó la finalización de contratos y la activación de mecanismos de contratación de urgencia, con el fin de sustituir las fuentes de abastecimiento y asegurar la disponibilidad de medicamentos críticos. Nuevas órdenes de compra: se tramitaron nuevas órdenes de compra bajo esquemas de entrega acelerada, permitiendo mantener el flujo de insumos pese a las dificultades logísticas externas.

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