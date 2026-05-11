Salud

Sin tratamiento y en riesgo de morir: crisis de medicamentos golpea a pacientes con hipertensión pulmonar en el hospital San Juan de Dios

Pacientes con hipertensión pulmonar denuncian desabastecimiento de medicamentos en el hospital San Juan de Dios y alertan que reciben dosis incompletas o nulas de tratamientos vitales.

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Por Yucsiany Salazar
Una investigación experimental mostró cómo la evolución de enzimas antiguas permitió a la cannabis producir sus principales canabinoides con valor terapéutico.
Fallas en suministro de medicamentos afectan a pacientes con hipertensión pulmonar del hospital San Juan de Dios. (Canva /Canva)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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