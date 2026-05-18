El País

La tortuosa espera de pacientes con hipertensión pulmonar ante falta de fármacos: ‘Veía cómo la vida se me iba entre los dedos esperando el medicamento’

Pacientes con hipertensión pulmonar han llegado a racionar las medicinas ante desabastecimiento en el hospital San Juan de Dios. Conozca sus historias.

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Por Yucsiany Salazar
La presentación de los estrógenos suele ser en pastillas, mientras que la de la progesterona suele ser en geles. Ambos deben aplicarse al mismo tiempo.
Testimonios de pacientes con hipertensión pulmonar en el hospital San Juan de Dios revelan el impacto de la falta de fármacos. (Canva /Canva)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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