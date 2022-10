Cantidad de horas adecuadas para dormir varía según la edad

El sueño es uno de los aspectos más importantes a respetar cuando se trata de mantener una buena salud. Pero según los expertos, la cantidad de horas que se debe pernoctar depende de diferentes aspectos como la salud, por ejemplo patologías como el insomnio, y niveles hormonales, que se ven alterados por el embarazo y la edad.

Por eso, le contamos cuántas horas de sueño necesita para estar sano dependiendo de su edad.

Los adultos Copiado!

A medida que se produce el envejecimiento, los patrones de sueño pueden ir cambiando. De acuerdo con la entidad Clínica de Mayo, en un artículo del doctor Eric J. Olson, los adultos mayores tienen una tendencia a tardar más tiempo en quedarse dormidos y de dormir durante períodos más cortos.

También suelen despertarse varias veces durante la noche, lo que implica una menor calidad del sueño.

“Para los adultos, dormir menos de siete horas por noche con regularidad se vincula con un estado de salud deficiente, que incluye aumento de peso, un índice de masa corporal de 30 o más, diabetes, presión arterial alta, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y depresión”, indicó la organización en el texto médico citado.

Los niños Copiado!

Por el contrario, los niños y jóvenes suelen lograr la cantidad de horas de sueño recomendadas gracias a un mejor estado de salud. Por eso, es importante tener en cuenta la calidad del sueño: si se despiertan en medio de la noche, si tienen pesadilla frecuentes o si duermen menos de las horas de rigor.

La alimentación también puede influir directamente en la calidad del sueño, principalmente la cena. Tenga en cuenta que, al estar en una etapa de aprendizaje y actividad constante, es necesario que visiten al médico si no llevan a cabo un horario de sueño óptimo.

Una experta en sueño reveló un truco simple para poder dormir mejor.

Anne Marie Boyhan, experta en los temas del sueño en la entidad irlandesa The Sleep Care Co, explicó al medio británico Mirror, la importancia que tiene la luz solar en las mañanas para la regulación del sueño.

“Asegúrate de recibir luz natural durante el día. Si la luz del sol llega a tus ojos por la mañana, especialmente antes de las 10, ponés en marcha de ese modo tu reloj biológico y activás el ritmo de las hormonas cortisol y melatonina, que trabajan sobre el sueño”, dijo la especialista.

La melatonina es una hormona que ayuda en la regulación del sueño, mientras que el cortisol, otra hormona, desempeña también un importante papel en los ciclos de sueño y vigilia humanos.

El cuerpo empieza a producir melatonina cuando el ambiente se oscurece -el pico de producción se da entre las 2 y las 4 de la mañana- y la producción disminuye cuando el organismo entra en contacto con la luz solar.

Por ello, cuando esta hormona se regula adecuadamente, por la noche debería producirse una descarga de melatonina que ayuda al sueño y lo contrario ocurriría con la llegada del día.

En el caso del cortisol, esta hormona llena al organismo de energía por las mañanas, con lo que uno se siente más despierto y empieza a bajar gradualmente hacia el final de la jornada, ayudando a lograr un sueño más estable.

Por ello, Boyhan aseguró que un estímulo adecuado en la producción de melatonina y cortisol (sol por la mañana y oscuridad por la noche) hace que se optimicen los patrones de sueño.

La especialista añadió: “Si tenés dificultades para dormir, configurá el entorno de tu dormitorio para lograr un sueño exitoso. Esto es, crear un ambiente completamente oscuro y evitar la luz azul de las pantallas una hora antes de acostarse”.

Cerca de un 20% de las personas, en tanto, no puede conciliar el sueño si la temperatura ambiente no es adecuada, mientras un tercio de las personas aseguraron que no pueden dormir a menos que se hayan lavado los dientes y que se acuesten con “la sensación de recién cepillados”.