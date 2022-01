Año inicia con reto de vacunar a más de 308.000 personas que no han recibido una sola dosis

El 2022 comienza con un reto para los equipos de vacunación contra la covid-19: llegarle a 308.694 personas que aún no reciben una sola dosis, según los registros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Este número, no obstante, podría ser menor, porque los vacunados en el extranjero no se ven reflejados directamente en el expediente institucional y las personas deben inscribirlo por aparte.

Aunque la cifra oficial no se conoce, los equipos saben que todavía deben llegar a miles de brazos y trazan sus estrategias para ello. Los diferentes vacunatorios tienen algunas existencias disponibles para quienes quieran comenzar el esquema. Usted puede ver lugares, horas y días de vacunación en https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/vacunacion.

“Todavía seguimos vacunando primeras, segundas y terceras dosis según corresponda. Si aún no me he decidido y tengo dudas, le comentamos que todavía hay algunas dosis disponibles. Cada semana, unas 5.000 o 6.000 personas que tenían dudas se están aplicando esa vacuna. Nunca es tarde para dar este paso de protección individual y protección colectiva para quienes están a nuestro alrededor”, señaló la mañana de este martes Leandra Abarca Gómez, coordinadora del programa ampliado de Inmunizaciones de la institución en una transmisión de Facebook.

Este llamado se hace cuando las primeras dosis son una minoría, pero nunca han dejado de aplicarse. Esta última semana fueron 12.243 los individuos que se acercaron por primera vez. Ellos representan el 8,96% de las dosis aplicadas en los últimos siete días.

Desde hace tres semanas, las dosis de refuerzo son las más comunes, pues cada vez es mayor la población que ya tiene su esquema completo y buscan potenciar su protección. En la última semana, el 58,75% de las dosis aplicadas fueron de refuerzo, un total de 80.245 de las 136.579 aplicadas.

Las terceras dosis se aplican a todo mayor de 58 años que tenga seis meses o más de haber completado su esquema, también a personal de primera línea de atención y a trabajadores y residentes de hogares de larga estancia. Como plan de contingencia, si hubiera dosis sobrantes, se les pueden administrar a personas entre los 18 y 57 años que tengan un semestre o más de haberse puesto la segunda dosis.

Los especialistas llaman a la población que tiene la posibilidad de recibir esta tercera dosis a hacerlo, pues se ha visto de utilidad para protegerse de complicaciones y muerte si la infección es causada por la variante ómicron, la cual ya es dominante en nuestro país y se caracteriza por ser más contagiosa.

En total, 3.965.650 nacionales ya tienen al menos una dosis. Esto representa el 76,81% del total de la población. Los esquemas completos llegan a 3.590.471 habitantes, el 69,54% de la población. Desde el 24 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2022, se han administrado 8.016.478 vacunas contra la enfermedad pandémica.

Por edad

La CCSS aplica primeras, segundas y terceras dosis a adultos. Este martes comenzó la vacunación masiva en niños de 5 a 11 años. (Rafael Pacheco Granados)

Mayores de 58 años. Esta es la población con mayor cobertura porcentual. El 96,3% de este grupo, 788.188 personas, tienen al menos la primera dosis y el 95,6%, que son 782.229 individuos, tienen ambas.

A esto se le deben unir 398.445 personas (el 48,7% de este rango etario) que ya recibieron tres dosis. En total, se les han aplicado 1.968.862 biológicos. En otras palabras, casi la mitad de este rango etario ya tiene refuerzo.

Si una persona en ese grupo de edad no ha sido vacunada puede acercarse a su área de salud para coordinar la aplicación. La diferencia entre la primera y segunda inyección es de tres semanas.

Entre 40 y 57 años. Se han aplicado 2.063.586 vacunas: 1.054.688 primeras dosis (93,8% de población estimada) y 981.388 segundas (87,3%). También deben sumarse 27.510 personas que ya suman tres vacunas en las últimas dos semanas, esto constituye el 2,4% de este grupo de edad.

La mayoría de quienes comienzan un esquema en este rango etario lo hacen con el biológico de AstraZeneca, que se coloca con una diferencia de ocho semanas.

Entre 20 y 39 años. Se han inyectado 2.996.201 biológicos; 1.588.092 corresponden a primeras dosis y 1.374.098 fueron segundas dosis. El 91,6% ya cuenta al menos con su primera inyección y el 79,3% completó su esquema. Además, 24.011 habitantes (el 2% de este grupo de edad) ya se han inoculado tres veces.

En este grupo se aplica la misma regla de distancias entre dosis vista en quienes tienen entre 40 y 57 años.

Entre 12 y 19 años. Se han puesto 987.829 vacunas: 534.682 corresponden a primeras dosis y 452.756 a segundas. El 89,4% de la población de esta edad ya comenzó el esquema y el 75,7% ya lo completó. En esta agrupación hay 391 personas, de 18 y 19 años, con vacuna de refuerzo, ellas constituyen el 0,1% de este grupo.

Quienes tienen entre 12 y 17 años solo pueden recibir el biológico de Pfizer. Desde hace cuatro semanas, quienes comienzan el esquema reciben su segunda dosis tres semanas después de la primera.

Por región

La región con mayor avance es la Central Norte, donde el 77,7% de los habitantes ya tiene al menos una dosis y el 71,4% tiene ambas. Le sigue de cerca la Huetar Norte, donde el 77,3% tiene al menos una vacuna y el 63,6% con ambas, y la Chorotega, donde el 77,2% tiene una y el 68,8%, esquema completo.

Después están el Pacífico Central, con 76,9% con una dosis y 67,2% con ambas, y la Central Sur, el 76,6% tiene una dosis y el 71,5% ambas. Esta última es la región con más esquemas completos.

En la región Brunca, el 74,8% comenzó su esquema y el 66,7% ya lo terminó. El mayor rezago de esquemas completos se ve en la Huetar Atlántica, donde 75,4% tiene al menos una dosis y el 64,2% tiene las dos. En esta última zona también es donde se ve menor vacunación de refuerzo, con un 5% de la población.

Las regiones con mayor proporción de terceras dosis son la Central Sur, con 11% y la Central Norte, con 9,3% y la Chorotega, con 7,6%.

