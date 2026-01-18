Premio Nobel de Medicina advierte sobre riesgo elevado de un tipo de cáncer vinculado al consumo de carne de vacuno

Zur Hausen señaló que la carne de vacuno aumenta el riesgo de cáncer de colon y llamó a revisar hábitos alimentarios y prevención.

El virólogo alemán Harald zur Hausen, Premio Nobel de Medicina en 2008, señaló que el consumo de carne de origen vacuno constituye un factor de riesgo elevado para el cáncer de colon. El científico también solicitó profundizar la investigación sobre el papel del ganado bovino en otras enfermedades crónicas.

La advertencia surge en un escenario de debate científico sostenido sobre la relación entre la carne roja y el cáncer. Investigaciones recientes analizaron cómo la carne roja y procesada deja una firma mutacional específica en el ADN de tumores de colon y recto. Estos cambios se vinculan con compuestos que se generan durante la cocción a altas temperaturas.

Zur Hausen, reconocido por demostrar la relación entre ciertos virus y el desarrollo del cáncer, indicó que la carne de vacuno representa un riesgo claro. Para ilustrarlo, comparó las tasas de cáncer de colon en Japón y Corea del Sur, países con alto consumo de ternera, con las de India. En ese país, el simbolismo religioso limita la ingesta de vaca y los registros de este tipo de cáncer resultan menores.

Pese a los hallazgos científicos, los hábitos alimentarios globales muestran pocos cambios. Datos citados en el mismo análisis indican que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) estima un consumo promedio de carne roja cercano a 120 gramos diarios por persona en el mundo. Este patrón refleja la dificultad de reducir su presencia en dietas donde la carne ocupa un lugar central.

El Nobel también mencionó la leche de vaca como posible elemento asociado a tumores y otras patologías. Estudios realizados en Suecia sugirieron la presencia de un componente viral en productos lácteos. Según esos datos, las personas con intolerancia a la lactosa presentan hasta un 45% menos de probabilidad de desarrollar determinados tumores, aunque el científico insistió en la necesidad de más investigación.

Durante una conferencia sobre prevención del cáncer y enfermedades crónicas, Zur Hausen planteó que el ganado bovino podría representar un riesgo para la salud humana. A su criterio, la evidencia epidemiológica disponible exige analizar tanto las infecciones asociadas al ganado como los patrones de consumo de sus productos.

El científico recordó que la mortalidad por cáncer disminuyó gracias a mejoras en diagnóstico y tratamiento. Hoy, más de la mitad de los pacientes logra curarse. No obstante, afirmó que la prevención recibe menos atención de la necesaria y subrayó la importancia de revisar el papel de la carne y la leche de vacuno en la dieta.

Estas advertencias coinciden con recomendaciones de organismos internacionales, que proponen moderar el consumo de carne roja y procesada, priorizar fuentes alternativas de proteína y promover patrones alimentarios más saludables.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.