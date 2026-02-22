Nueva especie de roedor en los Andes de Perú sorprende a científicos

El 30 de enero de 2026, un equipo internacional de científicos descubrió una nueva especie de roedor en los Andes de Perú. El hallazgo ocurrió en el Santuario Nacional Tabaconas Namballe, en la región Cajamarca, a unos 1.100 km al noreste de Lima. La información la dio a conocer este viernes el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

La especie recibió el nombre de Oreoryzomys hesperus. Se trata de un pequeño roedor de color pardo, cuerpo esbelto y cola larga. Vive en bosques nublados y páramos de alta montaña en la vertiente noroccidental de los Andes.

El descubrimiento se publicó en la revista científica internacional PeerJ. El estudio reveló que el género andino Oreoryzomys no estaba conformado por una sola especie como se creía durante décadas. En realidad lo integran tres especies distintas.

El Santuario Nacional Tabaconas Namballe forma parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe). Este espacio conserva bosques montanos y páramos andinos. Tiene más de 32.000 hectáreas. Alberga 59 especies de mamíferos, 186 de aves, 13 de anfibios y cinco de reptiles.

El Sernanp indicó en un comunicado que este pequeño mamífero funciona como un indicador clave de la salud de los ecosistemas montanos. Señaló que el hallazgo no tiene precedentes y confirmó la existencia de una especie única en el mundo. También afirmó que los esfuerzos de conservación permiten mantener hábitats prístinos que aún guardan secretos para la humanidad.

El estudio destacó que triplicar la diversidad conocida del género refuerza el papel de los Andes como escenario de evolución biológica en Sudamérica. También elevó la importancia estratégica del Sinanpe como motor de descubrimiento científico.

