Hallan una nueva especie de rana en los Andes

La nueva rana Pristimantis fergusoni destaca por su vientre escarlata y hábitat limitado en bosques montanos andinos.

Una nueva especie de rana terrestre fue descrita en los bosques montanos altos de los Andes orientales de Ecuador. El hallazgo estuvo a cargo de investigadores ecuatorianos y estadounidenses, según informó el Instituto Nacional de Biodiversidad de Ecuador este miércoles.

La especie recibió el nombre de Pristimantis fergusoni. Presenta una combinación distintiva de características morfológicas que la diferencian de otras ranas espinosas de la región andina.

Rasgos únicos en su morfología y coloración

De acuerdo con los especialistas, la rana posee hocico corto con una pequeña papila en la punta. Este rasgo resulta más evidente en los machos. También muestra tubérculos cónicos prominentes en los párpados y en los talones.

La coloración dorsal varía entre verde lima, naranja claro y tonos canela. El vientre y las ingles exhiben un llamativo color escarlata, que se presenta con mayor intensidad en las hembras. El iris es amarillo con una franja horizontal anaranjada.

Hábitat restringido en Tungurahua

La especie se localiza en las reservas Cerro Candelaria y Chamana, dentro del Corredor Ecológico Llanganates-Sangay. Esta zona se ubica en la provincia de Tungurahua, en el centro del país.

Habita entre los 2.972 y 3.200 metros sobre el nivel del mar. Vive en bosques montanos superiores con vegetación herbácea y arbustiva.

Hasta ahora, solo se registró en dos localidades cercanas entre sí. Este dato sugiere una distribución restringida.

Clasificación y diversidad del género

Debido a la información limitada sobre el tamaño de sus poblaciones y posibles amenazas, los investigadores propusieron clasificarla como Datos Insuficientes, según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Con este hallazgo, el género Pristimantis alcanza 627 especies en la actualidad. Este grupo es especialmente diverso en los Andes del norte de América del Sur.

En Ecuador, la mayor diversidad se concentra en las laderas orientales andinas. Varias especies presentan tubérculos dorsales conspicuos que generan una apariencia espinosa, a menudo de tonalidad verdosa.

La variación en la coloración dorsal y ventral, el desarrollo de los tubérculos y los patrones de pliegues cutáneos ofrecen caracteres útiles para distinguir especies del mismo género.

Importancia del valle alto del río Pastaza

El descubrimiento refuerza la relevancia biológica del valle alto del río Pastaza. En las últimas décadas, científicos describieron al menos 30 especies de ranas estrabomántidas en esta región.

El Instituto Nacional de Biodiversidad indicó que el hallazgo amplía el conocimiento sobre la biodiversidad ecuatoriana. Además, subrayó la urgencia de conservar los ecosistemas andinos ante amenazas como el cambio climático, la expansión agrícola y la pérdida de hábitat.

Investigación de más de una década

El estudio combinó trabajo de campo realizado entre 2008 y 2023 con análisis morfológicos detallados y estudios moleculares en laboratorios de Quito.

Los análisis filogenéticos mostraron que la nueva especie integra un clado de ranas espinosas andinas. Este resultado permitió clarificar relaciones evolutivas dentro de este complejo grupo.

En la investigación participaron la Fundación EcoMinga, el Instituto Nacional de Biodiversidad, la Fundación Oscar Efrén Reyes, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el Instituto Peruano de Herpetología, Reserva: The Youth Land Trust, el Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute y la Universidad San Francisco de Quito.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.