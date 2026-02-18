Ciencia

Hallan una nueva especie de rana en los Andes

El anfibio vive entre 2.972 y 3.200 metros en Tungurahua y solo se registró en dos localidades del corredor Llanganates-Sangay

Por Europa Press
Investigadores describen una nueva especie de rana en los bosques de los Andes orientales de Ecuador. REMITIDA / HANDOUT por INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD DE ECUADOR Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma Foto de archivo
La nueva rana Pristimantis fergusoni destaca por su vientre escarlata y hábitat limitado en bosques montanos andinos. ( INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD DE ECUADOR/Cortesía)







