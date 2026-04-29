Medio Ambiente

La destrucción de bosques tropicales bajó en 2025, aunque el fuego acecha las reservas forestales del planeta

Informe de Global Forest Watch revela que la pérdida de selvas bajó en 2025; no obstante, el mundo aún pierde el equivalente a 11 canchas de fútbol cada minuto

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Por AFP
Global Forest Watch reportó que la pérdida de bosques primarios en el mundo bajó a 4,3 millones de hectáreas en 2025, un 36% menos que el año previo.
Global Forest Watch reportó que la pérdida de bosques primarios en el mundo bajó a 4,3 millones de hectáreas en 2025, un 36% menos que el año previo. (Canva stocks/Murillo Molissani de Pexels / Andrea Berget de Pexels)







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