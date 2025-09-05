Ciencia

La Voyager 1, primera nave interestelar, cumplió 48 años viajando por el espacio: aún transmite datos a la Tierra

La nave, lanzada en 1977, fue la primera en alcanzar el espacio interestelar y continúa funcionando a casi 24.400 millones de kilómetros de la Tierra

EscucharEscuchar
Por Europa Press y Damián Arroyo C.
La Voyager 1 sigue activa tras 48 años de misión y se mantiene como la nave más alejada del planeta, con operación extendida hasta 2025.
La Voyager 1 sigue activa tras 48 años de misión y se mantiene como la nave más alejada del planeta, con operación extendida hasta 2025. (NASA/NASA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaVoyagerNASA
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.