Impresionante video muestra la vista de un astronauta en órbita alrededor de la Tierra: obsérvelo aquí

Cámaras a bordo de la Estación Espacial Internacional captaron relámpagos, ciudades iluminadas y el paso de la Luna y Venus en tan solo cinco minutos

Por O Globo / Brasil / GDA
Cámara de la Estación Espacial Internacional registró en cinco minutos un espectáculo astronómico y atmosférico visible desde el espacio.
Cámara de la Estación Espacial Internacional registró en cinco minutos un espectáculo astronómico y atmosférico visible desde el espacio. (Michala Garrison/Observatorio de la Tierra de la NASA)







