Impresionante video muestra la vista de un astronauta en órbita alrededor de la Tierra: obsérvelo aquí

Cámara de la Estación Espacial Internacional registró en cinco minutos un espectáculo astronómico y atmosférico visible desde el espacio.

Un nuevo video captado desde la Estación Espacial Internacional (EEI) muestra una sorprendente secuencia de eventos astronómicos y atmosféricos que ocurrieron mientras la estación sobrevolaba el continente americano.

La grabación, que tiene una duración de poco más de cinco minutos, revela imágenes nocturnas de ciudades iluminadas, relámpagos, el brillo atmosférico, así como el nacimiento de la Luna y el planeta Venus, vistos desde una altitud de aproximadamente 400 kilómetros.

Estas imágenes fueron producidas por la Nasa a partir de 315 fotografías tomadas el 22 de junio con una cámara digital Nikon Z9. Las capturas fueron publicadas por el blog Earth Observatory el 29 de agosto, bajo el título “Imagen del día”.

Las imágenes se procesaron para mejorar el contraste y suprimir imperfecciones, sin alterar la fidelidad visual del fenómeno.

Vista desde la EEI muestra relámpagos, ciudades iluminadas y el paso de la Luna y Venus en solo cinco minutos.

En ese momento, la EEI se desplazaba a una velocidad aproximada de 8 kilómetros por segundo.

En los primeros segundos del video, México aparece completamente oscuro cerca de las 2:30 a. m. según la hora local. Las áreas urbanas se distinguen por puntos de luz brillantes, mientras las nubes muestran relámpagos en plena actividad eléctrica.

Poco después, las luces de la Costa del Golfo y de los estados del sur de Estados Unidos se hacen visibles. A medida que la EEI avanza, el horizonte comienza a iluminarse con la llegada del amanecer.

Una franja en tonos verdes y naranjas también se hace presente en la escena. Este efecto corresponde al brillo atmosférico, un fenómeno que ocurre cuando la radiación solar interactúa con las moléculas situadas en las capas superiores de la atmósfera terrestre, provocando la emisión de fotones que pueden ser vistos desde el espacio.

En medio de la oscuridad del espacio, múltiples estrellas aparecen sobre el fondo negro. Sin embargo, los protagonistas celestes del video son otros: la Luna, en su fase menguante, se ubica en el centro de la imagen, seguida por Venus hacia la derecha.

También se observan satélites artificiales cruzando el encuadre. Este tipo de reflejos suele aparecer en imágenes de larga exposición captadas desde la EEI.

Aunque la Luna parece más brillante desde el espacio, su relieve también puede observarse desde la Tierra utilizando binoculares o telescopios básicos. El 4 de octubre de 2025, durante la Noche Internacional de Observación de la Luna, el público podrá apreciar mejor estos detalles, especialmente durante la fase de cuarto creciente, cuando las cráteres y sombras lunares se destacan con mayor nitidez.

El conjunto de imágenes corresponde a la serie numerada entre ISS073-E-310920 y ISS073-E-311235, y fue compartido por el ISS Crew Earth Observations Facility junto con la Earth Science and Remote Sensing Unit del Centro Espacial Johnson.

Este material forma parte de un programa de la EEI que motiva a astronautas a tomar fotografías de la Tierra y el espacio con fines científicos y educativos.

El video ya se encuentra disponible para el público a través del sitio oficial de la NASA, Gateway to Astronaut Photography of Earth, donde pueden explorarse miles de imágenes tomadas por astronautas y cosmonautas en diferentes misiones.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.