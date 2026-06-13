Hallan el mayor cementerio de ballenas del mundo: científicos identifican 485 fósiles en el océano Índico

Una expedición china encontró cientos de fósiles de ballenas en Diamantina y reveló un ecosistema profundo asociado a estos restos.

Investigadores chinos descubrieron el mayor cementerio de ballenas registrado hasta ahora en el océano Índico. El hallazgo incluye 485 fósiles de cetáceos distribuidos a lo largo de un corredor submarino de 1.200 kilómetros al oeste de Australia. Algunos restos tienen una antigüedad de 5,3 millones de años, según un estudio publicado este miércoles en la revista Nature.

La investigación señala que estos esqueletos sostienen un amplio ecosistema en las profundidades marinas. Además, varios de los organismos asociados podrían ser desconocidos para la ciencia.

Los científicos consideran que la concentración de restos se debe a dos factores. El primero es que la zona funciona como un importante espacio de alimentación para las ballenas. El segundo es la presencia de una fosa con forma de V que canaliza los cadáveres hacia las profundidades del océano.

El paleontólogo estadounidense Stephen Godfrey calificó el hallazgo como un descubrimiento excepcional. En un análisis publicado junto al estudio, indicó que el fósil más antiguo y numerosos cráneos más recientes evidencian una acumulación continua de caídas de ballenas durante al menos cinco millones de años.

Hasta ahora, la comunidad científica sabía que los cuerpos de las ballenas se hunden tras su muerte y sirven de alimento para especies de aguas profundas. Este fenómeno recibe el nombre de caída de ballenas.

Sin embargo, los investigadores quedaron sorprendidos por la magnitud del descubrimiento. Xiaotong Peng, autor principal del estudio e integrante de la Academia China de Ciencias, explicó que la extensión del área, la profundidad y la variedad de edades de los restos superaron las expectativas iniciales.

Inmersiones revelaron un ecosistema inesperado

En 2023, el equipo científico realizó 32 inmersiones en la región conocida como Diamantina, en el océano Índico. Las exploraciones se efectuaron a bordo del sumergible Fendouzhe.

Peng Zhou, coautor de la investigación, afirmó que los ecosistemas observados ofrecieron una visión completamente distinta del entorno submarino.

Alrededor de los esqueletos, los investigadores detectaron medusas, ofiuras, gusanos comehuesos y moluscos bivalvos. Estos organismos aprovechan los nutrientes liberados por los restos de los cetáceos.

Una especie desconocida entre los fósiles

La mayoría de los 485 fósiles identificados pertenecen a la familia de las ballenas picudas. Entre los restos, los científicos detectaron una especie desconocida hasta ahora que ya desapareció.

Los autores del estudio realizaron una extrapolación a partir de los fósiles registrados. Con base en esos cálculos, estiman que más de 10 millones de esqueletos podrían permanecer en el fondo marino de la zona de Diamantina.

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