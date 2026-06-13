Ciencia

Hallan el mayor cementerio de ballenas del mundo: científicos identifican 485 fósiles en el océano Índico

El hallazgo se extiende por 1.200 kilómetros al oeste de Australia y contiene restos de cetáceos con hasta 5,3 millones de años

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Por AFP
Esta fotografía de archivo tomada por Global TREnD, IDSSE, a siete kilómetros de profundidad en el fondo marino de la zona de Diamantina, en el océano Índico, en 2023, y publicada el 10 de junio de 2026, muestra huesos de ballena en el mayor cementerio de ballenas conocido del mundo, descubierto por el sumergible chino Fendouzhe. Científicos chinos han descubierto el cementerio de ballenas más grande del mundo en el fondo del océano Índico, donde han constatado que la vasta extensión de cadáveres, tanto recientes como antiguos, sustenta enormes comunidades de vida en las profundidades marinas. También se identificó una nueva especie de ballena, aunque extinta, entre los casi 500 esqueletos hallados a una profundidad de hasta 7.000 metros a lo largo de un corredor de huesos de 1.200 kilómetros en el océano Índico, al oeste de Australia.
Una expedición china encontró cientos de fósiles de ballenas en Diamantina y reveló un ecosistema profundo asociado a estos restos. (HANDOUT/AFP)







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