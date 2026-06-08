Ciencia

Volcán despierta tras 100.000 años y enciende alerta sobre otros gigantes dormidos

Durante más de 100.000 años pareció inofensivo. Ahora, una investigación revela qué ocurrió bajo la superficie y por qué el hallazgo preocupa a los científicos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El análisis de cristales de zircón mostró que Methana siguió activo bajo tierra pese a más de 100.000 años sin erupciones.
El análisis de cristales de zircón mostró que Methana siguió activo bajo tierra pese a más de 100.000 años sin erupciones. (Schuppi/Wikimedia Commons)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCvolcán MethanaGrecia
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.