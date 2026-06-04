Ciencia

Bienvenidos al volcán más grande del sistema solar: 2,5 veces más alto que el Everest y 600 km de diámetro

Una imagen divulgada por la NASA en 2024 mostró la magnitud del Monte Olimpo, una montaña de 27 kilómetros de altura y 600 kilómetros de diámetro

EscucharEscuchar
Por Europa Press y Damián Arroyo C.
NASA captura una imagen inédita del Monte Olimpo en Marte, ofreciendo datos únicos sobre la atmósfera del planeta rojo.
NASA captura una imagen inédita del Monte Olimpo en Marte, ofreciendo datos únicos sobre la atmósfera del planeta rojo. (NASA/JPL-CALTECH/ASU/NASA/JPL-CALTECH/ASU)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMarteMonte OlimpoVolcán
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.