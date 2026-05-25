Ciencia

Estudio propone un nuevo principio en biología para explicar el crecimiento de los seres vivos

Investigadores identificaron una ley matemática que podría cambiar la comprensión sobre el crecimiento de células y organismos

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Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores identificaron una ley matemática que podría cambiar la comprensión sobre el crecimiento de células y organismos.
Investigadores identificaron una ley matemática que podría cambiar la comprensión sobre el crecimiento de células y organismos. (Imagen con fines ilustrativos). (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

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