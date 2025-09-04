Ciencia

Este pequeño fósil reveló que las ballenas alguna vez caminaron sobre la Tierra

Un fósil hallado en Asia mostró cómo los cetáceos pasaron de tener patas a convertirse en gigantes marinos

Por O Globo / Brasil / GDA
Las ballenas jorobadas del sureste de Alaska fabrican y utilizan redes de burbujas para cazar krill, revelando un comportamiento complejo.
Las ballenas evolucionaron de mamíferos terrestres. Su transición al agua tomó millones de años y dejó huellas en sus huesos (UNIVERSIDAD DE HAWAI/UNIVERSIDAD DE HAWAI)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

