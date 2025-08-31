Ciencia

Reapareció en Canarias el tiburón solrayo, también llamado el ‘monstruo de Malpelo’

El extraño tiburón solrayo reapareció en Canarias y sorprendió por su tamaño y comportamiento poco común

EscucharEscuchar
Por El País / GDA / Uruguay
En El Hierro, Canarias, emergieron hembras embarazadas del tiburón solrayo, una especie rara que habita aguas profundas.
En El Hierro, Canarias, emergieron hembras embarazadas del tiburón solrayo, una especie rara que habita aguas profundas. (@buceoelbajonoficial/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCanariasTiburónTiburón solrayo
El País / GDA / Uruguay

El País / GDA / Uruguay

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. El País es un diario uruguayo de circulación nacional cuya primera edición fue el 14 de septiembre de 1918.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.