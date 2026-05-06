Ciencia

¿Es saludable madrugar a las 5? Las consecuencias de ignorar el reloj biológico

Ignorar el ritmo biológico para seguir tendencias de productividad aumenta el riesgo de deterioro cognitivo y enfermedades cardiovasculares graves

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Por Europa Press
Especialistas advierten que la privación de sueño afecta el sistema inmunológico y la estabilidad emocional de las personas.
Especialistas advierten que la privación de sueño afecta el sistema inmunológico y la estabilidad emocional de las personas. (Canva stocks/Anastasiya Vragova de Pexels / Kanchanachitkhamma)







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