Ciencia

¿Duerme poco o mal?: Así es como el sueño insuficiente podría comprometer su memoria y su concentración

La privación de sueño se convierte en un factor de riesgo de salud pública al afectar la toma de decisiones y el desarrollo cerebral juvenil

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Especialistas advierten que dormir mal genera una relación bidireccional con las cefaleas y eleva el riesgo de sufrir obesidad o ansiedad.
Especialistas advierten que dormir mal genera una relación bidireccional con las cefaleas y eleva el riesgo de sufrir obesidad o ansiedad. (Canva stocks/Cottonbrostudio de Pexels / Cottonbrostudio de Pexels)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMAVDormirSueño
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.