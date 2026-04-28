Ciencia

Un estudio revela cómo los sueños cambian según la personalidad, el estrés y la calidad del sueño

Un estudio halló que la personalidad, el sueño y el COVID cambiaron el contenido de los sueños

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Por Jailine González Gómez
Los sueños reflejan tanto experiencias recientes como rasgos personales estables, según una nueva investigación científica.
Los sueños reflejan tanto experiencias recientes como rasgos personales estables, según una nueva investigación científica. (Canva stock/Yan Krukau de Pexels/Eshgin Mammadov de Pexels)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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