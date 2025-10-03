Ciencia

El cometa 3I/ATLAS sorprende a la ciencia: sobrevivió a una tormenta solar sin sufrir daños

El cometa interestelar 3I/ATLAS resistió una tormenta solar y se mantiene intacto, lo que desafía teorías sobre la fragilidad de estos cuerpos

Por El Comercio / Perú / GDA
3I/ATLAS soportó una eyección solar sin fracturas, lo que desconcierta a los astrónomos y abre nuevas rutas de estudio sobre su origen.
3I/ATLAS soportó una eyección solar sin fracturas, lo que desconcierta a los astrónomos y abre nuevas rutas de estudio sobre su origen. (Wikimedia Commons/International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist)







