Efemérides del 5 de setiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del 5 de setiembre: desde el nacimiento de Freddie Mercury hasta tragedias olímpicas

Este viernes se cumplen 79 años del nacimiento de Freddie Mercury, vocalista de la banda británica Queen. Su nombre de nacimiento fue Farrokh Bulsara y nació en Zanzíbar, una isla africana que entonces era un protectorado británico. La revolución de 1964 en esa región lo llevó a migrar con su familia al Reino Unido cuando tenía 18 años.

En territorio británico desarrolló su carrera artística como cantante y compositor. Se convirtió en una figura central de Queen junto a Brian May, John Deacon y Roger Taylor, con quienes publicó 15 álbumes y llenó estadios alrededor del mundo. Su presentación en el festival Live Aid fue calificada como una de las más memorables en la historia del rock.

Como solista, lanzó en 1985 el disco Mr. Bad Guy y en 1988 Barcelona, que incluyó una canción homónima en colaboración con la soprano Montserrat Caballé.

Murió a los 45 años en su residencia en Kensington, Londres. Fue una de las primeras celebridades en reconocer públicamente que vivía con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Otros hechos históricos del 5 de setiembre

La fecha incluye nacimientos, muertes y tragedias que marcaron la historia reciente:

1638: Nació Luis XIV de Francia , conocido como el Rey Sol.

Nació , conocido como el Rey Sol. 1914: Nació el poeta chileno Nicanor Parra .

Nació el poeta chileno . 1940: Nació la actriz estadounidense Raquel Welch .

Nació la actriz estadounidense . 1942: Nació el cineasta alemán Werner Herzog .

Nació el cineasta alemán . 1951: Nació el actor Michael Keaton , protagonista de Batman (1989).

Nació el actor , protagonista de (1989). 1972: El grupo palestino Setiembre Negro asesinó a 11 atletas israelíes secuestrados durante los Juegos Olímpicos de Múnich.

El grupo palestino asesinó a 11 atletas israelíes secuestrados durante los Juegos Olímpicos de Múnich. 1986: Murieron 22 personas y 150 resultaron heridas en un asalto del Ejército de Pakistán a un avión de Pan American .

Murieron 22 personas y 150 resultaron heridas en un asalto del Ejército de Pakistán a un avión de . 1997: Murió Madre Teresa de Calcuta , misionera y Premio Nobel de la Paz de 1979.

Murió , misionera y Premio Nobel de la Paz de 1979. 2024: Falleció el músico brasileño Sérgio Mendes.

Celebraciones internacionales

El 5 de setiembre también se conmemoran dos días de relevancia global:

Día Internacional de la Beneficencia.

Día Internacional de la Mujer Indígena.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.