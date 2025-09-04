Ciencia

Estuvo perdido por 138 años y apareció justo bajo la superficie: el hallazgo sorprendente de un naufragio

La escuna Frank D. Barker se estrelló en 1887 en el lago Míchigan y nunca más se supo de ella, hasta que una imagen satelital la expuso

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El barco Frank D. Barker naufragó en 1887 y permaneció oculto en el lago Míchigan durante más de un siglo, hasta que fue descubierto por casualidad.
El barco Frank D. Barker naufragó en 1887 y permaneció oculto en el lago Míchigan durante más de un siglo, hasta que fue descubierto por casualidad. (O Globo/Sociedad Histórica de Wisconsin)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGnaufragiolago Míchigan
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.