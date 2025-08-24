Un hallazgo oculto por 400 años en el Mediterráneo rompe récord arqueológico en Europa

Naufragio con 400 años de antigüedad fue hallado intacto en el Mediterráneo, a una profundidad récord en Europa

Una embarcación mercante del siglo XVI apareció intacta en el fondo del mar Mediterráneo, frente a la costa de Saint-Tropez, a 2.567 metros de profundidad. Se trata del naufragio más profundo jamás identificado en Francia, según informaron las autoridades científicas y militares involucradas.

El descubrimiento lo realizó la Marina Francesa, tras una primera detección con drones subacuáticos. Posteriormente, un vehículo controlado a distancia confirmó el hallazgo y captó imágenes de alta definición del barco y su contenido.

El navío, denominado Camarat 4, se conserva en notable estado. Las bajas temperaturas y la ausencia de corrientes marinas impidieron su deterioro y protegieron la carga durante más de cuatro siglos.

Entre los objetos recuperados se cuentan alrededor de 200 jarras de cerámica policromada, decoradas con motivos religiosos y florales, además del monograma “IHS”, símbolo cristiano del Renacimiento. Estas piezas reflejan la expresión artística y el comercio mediterráneo de esa época.

El barco también transportaba barras de hierro envueltas en fibras vegetales. El metal tenía un valor estratégico en el siglo XVI, por su uso en la fabricación de armas, herramientas y materiales de construcción. Además, se localizó un cañón, lo que indica la necesidad de defensa ante ataques piratas en las rutas comerciales de aquel tiempo.

La operación fue ejecutada por el Departamento de Investigación Arqueológica Subacuática y Submarina (DRASSM) y la Marina Francesa. Utilizaron tecnologías como cámaras 4K, brazos robóticos de precisión y mapeo en 3D, lo que permitió recuperar piezas sin alterar el entorno.

Según DRASSM, el barco mide más de 30 metros de largo y 7 metros de ancho, y podría haber sido de origen ligur. El análisis de las imágenes permitió identificar otras 100 piezas de vajilla y varios elementos como anclas, cañones y calderas.

Muchos restos permanecen ocultos bajo el sedimento. En la siguiente fase se explorarán los bordes del sitio y se aplicarán técnicas de fotogrametría completa. Los trabajos incluirán análisis de expertos en múltiples disciplinas, así como acciones para sensibilizar sobre la contaminación en los océanos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.