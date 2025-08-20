Esta es la montaña que tiene casi la mitad del oro del planeta: expertos dicen que no existe otro lugar así

Una montaña en Sudáfrica concentra la mayor cantidad de oro registrada. Su formación ocurrió hace 2.700 millones de años.

En la provincia de Gauteng, cerca de Johannesburgo, Sudáfrica, se encuentra uno de los yacimientos auríferos más grandes y enigmáticos del planeta. La región, conocida como Witwatersrand, guarda en su interior una montaña rica en oro, cuya existencia cambió la historia minera desde su descubrimiento en 1886.

El hallazgo lo realizó George Harrison, un buscador de oro australiano, quien identificó depósitos auríferos de gran concentración en esa zona. Desde entonces, equipos de geólogos y expertos en minería estudiaron su origen y estructura, y concluyeron que se trata de una formación única en la Tierra.

Investigaciones científicas revelan que este yacimiento produjo más del 40% del oro que ha sido extraído a lo largo de la historia registrada.

Esta cifra convierte a Witwatersrand en la mayor reserva de oro conocida del planeta, superando ampliamente a otras regiones mineras del mundo.

Su singularidad no se limita a la cantidad de metal que alberga. El proceso geológico que formó esta montaña de oro ocurrió hace más de 2.700 millones de años.

En esa época, antiguos ríos depositaron sedimentos con partículas de oro en la zona. Con el tiempo, esas partículas quedaron atrapadas entre capas de conglomerados de cuarzo, formando así una masa mineral excepcionalmente rica.

Expertos consideran que no existe otro lugar en el mundo con una concentración de oro similar, y destacan que Witwatersrand representa una pieza clave para entender la historia geológica del oro en el planeta. La zona continúa generando interés internacional entre científicos, economistas y gobiernos.

Además de su valor científico, este descubrimiento impulsó el desarrollo económico de Sudáfrica.

La industria minera local atrajo a inversionistas y compañías de distintas partes del mundo, lo cual consolidó al país como un actor relevante en el mercado aurífero global.

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos y estudios publicados en revistas de geología económica, la montaña de oro de Witwatersrand se mantiene como el mayor aporte individual a la producción de oro de la humanidad.

