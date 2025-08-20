Ciencia

Esta es la montaña que tiene casi la mitad del oro del planeta: expertos dicen que no existe otro lugar así

Un yacimiento ha generado más del 40% del oro extraído por la humanidad

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Una montaña en Sudáfrica concentra la mayor cantidad de oro registrada. Su formación ocurrió hace 2.700 millones de años.
Una montaña en Sudáfrica concentra la mayor cantidad de oro registrada. Su formación ocurrió hace 2.700 millones de años. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGoroSudáfrica
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.