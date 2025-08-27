Hallan en Turquía esculturas de 10.000 años: podrían ser la primera narración simbólica de la humanidad

Una vasija de 10.000 años hallada en Turquía con figuras de animales podría ser la narración simbólica más antigua conocida.

Una vasija de piedra con tres pequeñas figuras de animales, hallada en el yacimiento neolítico de Karahantepe, al sureste de Turquía, podría ser el ejemplo más antiguo de una historia contada mediante símbolos. Según el arqueólogo Necmi Karul, este hallazgo de al menos 10.000 años de antigüedad sería un precursor directo de la escritura humana.

Las figuras representan un jabalí, un buitre y un zorro, y están finamente talladas en piedra, pese a que miden apenas 3,5 centímetros de largo. Lo notable es que fueron encontradas dentro de una vasija, junto a tierra roja y tres piedras horadadas, cada una con la cabeza de un animal colocada en su interior. Toda la disposición indica una intención narrativa clara.

LEA MÁS: Cráneo de 300 mil años cambiaría la historia: no era de un humano ni de un neandertal

Karahantepe es un asentamiento contemporáneo a Göbeklitepe, considerado uno de los más antiguos del mundo, habitado por cazadores-recolectores con sorprendentes habilidades artísticas, aunque sin conocimientos de agricultura o cerámica.

“Esto cuenta una historia. Supone una memoria colectiva: quienes la veían, sabían lo que significaba. Para nosotros es difícil descifrarla, pero podemos pensar que representa un paso de un espacio a otro”, explicó Karul.

Agrega que, si bien no se trata de signos escritos, es una clara antesala de los pictogramas.

El hallazgo, que ahora se exhibe por primera vez al público en la Biblioteca Nacional de Ankara, destaca no solo por la calidad de las piezas, sino porque es la primera vez que se encuentran esculturas en su contexto original en esta región.

Junto a la vasija también se encontraron báculos de piedra y restos de los mismos animales representados, lo que abre interrogantes sobre posibles rituales o significados religiosos.

Karahantepe, ubicado a 45 km de Sanliurfa, podría ser el asentamiento humano más antiguo conocido hasta ahora. El edificio central de este sitio, de 28 metros de diámetro, posee obeliscos tallados, esculturas a tamaño real y decoración con pigmentos.

Por su valor como expresión narrativa primitiva, Karul propondrá este hallazgo como candidato al registro “Memoria del Mundo” de la Unesco.

LEA MÁS: Hallan restos de una ciudad sumergida por más de 2.000 años en Egipto

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.