Hallan restos de una ciudad sumergida por más de 2.000 años en Egipto

La ciudad hallada bajo el mar en Alejandría muestra restos de Canopo, sumergida hace siglos por terremotos y el aumento del mar.

Una ciudad sumergida con más de 2.000 años de antigüedad fue encontrada frente a las costas de Alejandría, en la bahía de Abukir, en Egipto. El descubrimiento incluye estructuras de piedra caliza, estatuas reales, estanques y restos de embarcaciones, que habrían pertenecido a un centro urbano de gran importancia durante las épocas ptolemaica y romana.

Según los arqueólogos, los vestigios podrían corresponder a una extensión de la antigua ciudad de Canopo, sitio relevante del período ptolemaico, que luego permaneció bajo dominio romano durante seis siglos. La zona se sumergió tras una serie de terremotos y el ascenso del nivel del mar, eventos que también afectaron al antiguo puerto de Heracleión.

Entre los elementos recuperados hay edificaciones de piedra caliza, que funcionaron como espacios de culto, viviendas y centros comerciales o artesanales. También fueron localizados depósitos excavados en la roca, usados para acuicultura o para almacenar agua.

Durante la operación arqueológica, equipos especializados utilizaron grúas para extraer varias estatuas del fondo marino. El ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathi, explicó que solo se recuperaron piezas seleccionadas con base en criterios específicos, mientras que el resto permanecerá bajo el mar como parte del patrimonio subacuático del país.

Uno de los hallazgos más relevantes fue una esfinge parcialmente conservada de Ramsés II, junto a otras esculturas que anteceden al periodo romano. En el mismo sitio fue hallado un barco mercante, junto a anclas de piedra y una antigua grúa portuaria. Estos objetos estarían relacionados con un muelle de 125 metros, que sirvió como puerto para pequeñas embarcaciones durante los periodos romano y bizantino.

Alejandría, considerada un punto estratégico y de enorme riqueza arqueológica, enfrenta actualmente un riesgo creciente por el aumento del nivel del mar. La ciudad se hunde más de tres milímetros por año, y se encuentra entre las áreas más expuestas a los efectos del cambio climático.

Proyecciones de la ONU indican que, incluso en el escenario más optimista, un tercio de Alejandría podría quedar sumergido o volverse inhabitable en 2050.

