Ciencia

Dormir mal puede acelerar el envejecimiento del cerebro, según estudio

Un análisis internacional identificó que la baja calidad del sueño influye en la edad biológica del cerebro y su funcionamiento

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Por O Globo / Brasil / GDA
Pesadillas, insomnio, mal dormir, sueños
La mala calidad del sueño se vincula con mayor edad cerebral. Factores como inflamación y salud cardiovascular influyen en este efecto. (Shutterstock/Shutterstock)







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O Globo

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