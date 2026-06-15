Ciencia

Descubren una alteración cerebral en personas con ansiedad: afecta un nutriente clave para la memoria

Investigadores identificaron una reducción cercana al 8% de colina en regiones cerebrales vinculadas con las emociones y la toma de decisiones

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Por O Globo / Brasil / GDA
La ansiedad podría estar asociada con una menor presencia de colina en el cerebro, según una revisión de 25 estudios realizada en Estados Unidos.
La ansiedad podría estar asociada con una menor presencia de colina en el cerebro, según una revisión de 25 estudios realizada en Estados Unidos. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

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