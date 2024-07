Descubren nuevas galaxias enanas en la Vía Láctea: ¿Qué significa este hallazgo?

Observaciones con el telescopio Subaru, ubicado en las islas Hawai, revelaron la existencia de dos nuevas galaxias enanas de la Vía Láctea, denominadas Virgo III y Sextans II.

Este hallazgo eleva a nueve el número total de galaxias satélite descubiertas por diferentes equipos de investigación. No obstante, esta cifra es mucho menor que las 220 galaxias satélite predichas por la teoría estándar de la materia oscura, según señalaron los científicos de la Universidad de Tohoku, responsables del descubrimiento.

La huella de datos del Programa Estratégico Subaru (SSP) de Hyper Suprime-Cam (HSC), empleada en esta investigación, no cubre toda la Vía Láctea. Si la distribución de estas nueve galaxias satélite es representativa de toda la Vía Láctea, el equipo de investigación estima que podría haber cerca de 500 galaxias satélite.

Los científicos reconocen que probablemente existan muchas galaxias satélite pequeñas, muy lejanas y difíciles de detectar. Masahi Chiba, profesor de la Universidad de Tohoku y autor del estudio publicado en Publications of the Astronomical Society of Japan, señaló que ahora enfrentan un “problema de demasiados satélites” en lugar de uno de “satélites faltantes”.

Para obtener una mejor caracterización de la cantidad real de galaxias satélite, se necesitan más imágenes y análisis de alta resolución. “El próximo paso es utilizar un telescopio más potente que ofrezca una vista más amplia del cielo”, explicó Chiba en un comunicado. “El año que viene, el Observatorio Vera C. Rubin en Chile se usará para este propósito. Espero que se descubran muchas nuevas galaxias satélite”.

