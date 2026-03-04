Daños en estatua de León Cortés y semáforo tras accidente: ¿cuánto cuesta, quién repara y quién lo paga?

Daños materiales en el monumento a León Cortés tras un aparatoso accidente este miercoles.

En cuestión de segundos, la emblemática estatua de León Cortés Castro, ubicada en La Sabana, sufrió daños de consideración luego de que un vehículo colisionara violentamente contra la estructura la madrugada de este miércoles 4 de marzo.

El monumento al exmandatario (1936-1940), inaugurado en 1952, requerirá una intervención especializada. ¿A quién le corresponde la reparación? Las autoridades se pronunciaron al respecto.

Cuantiosos daños sufrió el león de bronce de la estatua de León Cortés Castro luego del violento choque que el conductor de un vehículo tuvo contra la estructura. (ICODER/ICODER)

¿A quién le corresponde la reparación?

Tras el accidente, surge la interrogante sobre quién debe asumir el costo de la restauración: ¿el Estado o el conductor del vehículo?

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) informó que le corresponde a la institución, al tratarse de un monumento de su propiedad.

Para ello, contarán con el apoyo técnico del Museo de Arte Costarricense y del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud en caso de ser necesario.

“Icoder, como administrador público del Parque Metropolitano La Sabana, en conjunto con personal del Museo de Arte Costarricense, procedió con la recolección de las piezas afectadas para su resguardo”, indicó el instituto, especificando que el daño principal se concentra en la figura del león y parte de la obra civil.

Además de ser arrancado de la base, la cabeza del león decorativo quedó completamente dañada. (Libia Solano/Libia Solano)

Por su parte, la Municipalidad de San José indicó que la valoración técnica y reparación corresponden a la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, y que el municipio está dispuesto a ayudar.

“La Municipalidad reitera su disposición de colaborar tanto con la Dirección de Patrimonio, como con el Icoder (administrador de La Sabana) para brindar el apoyo logístico o técnico que se considere necesario”, indicó el gobierno local.

Daños materiales de la estatua de León Cortés. (Alonso Tenorio/Atenorio)

¿A quién le corresponde pagar la reparación de los daños al monumento? (Alonso Tenorio/Atenorio)

$30.000 en reparación de un semáforo dañado: ¿en cuánto tiempo quedará listo?

Si bien aún no hay un presupuesto oficial para la estatua, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) estimó en $30.000 los daños en un semáforo derribado durante el impacto.

Diego Rugama, jefe del departamento de Semáforos del MOPT, explicó que la afectación fue severa debido a que el poste albergaba el control de la intersección y los sistemas de comunicación de la zona.

“Hay que realizar obra civil que es una base concreto sobre la cual se instala el poste y este concreto tiene que fraguar. Vamos a usar un acelerante, normalmente son 3 días, pero para ver si el día de mañana ya fragó y se puede instalar el poste y ya dejar funcionando la intersección. En cuanto al tema de costos, aproximadamente anda por unos $30,000. Y en la boleta se pone como afectado el Estado como tal”, detalló Rugama.

¿Qué pasa después de la reparación del semáforo?

Rugama mencionó que una vez se realice a reparación y el caso llega a los tribunales, el juez solicita la información de los costos que se incurrieron. Dentro de ese proceso, se le indica al conductor del vehículo cuáles son los costos, quien tiene dos formas de pago:

Por medio de una póliza (si el carro la tiene).

Directamente de su bolsillo.

Además, el carro queda gravado (retenido) hasta que el pago se realice.

De acuerdo con el Ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, un equipo de la Dirección de Patrimonio se desplazó al sitio desde las 6:30 a. m. tras confirmarse que uno de los leones de bronce fue desprendido de su base.

“Vamos a atenderlo con el estudio técnico correspondiente. Este no es un caso sencillo, dado que es una obra de un contexto escultórico de época muy importante para el país”, explicó Rodríguez. El jerarca añadió que, una vez finalizado el peritaje, se procederá con las denuncias respectivas.

Así quedó la base del semáforo que fue derribado. En el lugar se generaron presas por el "efecto mirón". (Libia Solano/Libia Solano)

El accidente y el “efecto mirón”

La colisión ocurrió a las 3:41 a. m. de este miércoles 4 de marzo. Imágenes captadas por La Nación muestran la magnitud del impacto: el vehículo quedó destruido y el sistema de señalización vial colapsado.

La Cruz Roja Costarricense informó que el conductor, un hombre adulto, fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios. El incidente provocó un fuerte congestionamiento vial, agravado por el “efecto mirón” y el flujo habitual hacia el Liceo Luis Dobles Segreda.

Una cámara de seguridad de la Policía Municipal de San José instalada sobre calle 38 -200 metros antes de la zona donde ocurrió el percance- captó el momento del accidente, donde se observa que el conductor iba en contravía, a gran velocidad y estuvo a punto de chocar con un bus que transitaba en sentido contrario.

Este es el pick up que se estrelló contra estatua de León Cortés

Un patrimonio de siete décadas

El monumento a León Cortés Castro fue develado el 20 de abril de 1952 ante unas 50.000 personas. La obra fue diseñada por el maestro italiano Arturo Tomagnini, construida por la compañía Dinelli e Hijos de Pietrasanta (Italia) y financiada mediante suscripción pública, según consta en los periódicos de la época.

Además de ser arrancado de la base, la cabeza del león decorativo quedó completamente dañada. (Libia Solano/Libia Solano)

El conjunto, de gran valor histórico, descansa sobre una base de granito negro y rojo. En la cúspide se ubica la figura del expresidente, acompañada por dos alegorías femeninas (la Sabiduría y la Prosperidad) y el león con el escudo nacional que hoy resultó dañado. Las piezas fueron fundidas en Viareggio, Italia, hace más de 70 años.