Vehículo que se estrelló contra estatua de León Cortés viajaba en contravía: vea el video

Segundos antes de que un vehículo chocara contra la estatua del expresidente León Cortés Castro, en la entrada del Paseo Colón, una cámara captó el paso del automotor a gran velocidad.
