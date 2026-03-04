Sucesos

Vehículo que se estrelló contra estatua de León Cortés viajaba en contravía: vea el video

En la grabación se observa circular el auto a gran velocidad.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero

Segundos antes de que un vehículo chocara contra la estatua del expresidente León Cortés Castro, en la entrada del Paseo Colón, una cámara captó el paso del automotor a gran velocidad.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Accidente León Cortéscarro choque estatua León Cortés
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.