Vehículo que se estrelló contra estatua de León Cortés viajaba en contravía: vea el video

Segundos antes de que un vehículo chocara contra la estatua del expresidente León Cortés Castro, en la entrada del Paseo Colón, una cámara captó el paso del automotor a gran velocidad.

Así lo registró uno de los dispositivos de la Policía Municipal de San José instalado sobre calle 38, unos 200 metros antes de la zona donde ocurrió el percance.

El pick-up, negro, marca Chevrolet Silverado, modelo 2025, era conducido por un hombre que, de acuerdo con la grabación, se aprecia que iba en contravía, a gran velocidad y estuvo a punto de chocar con un bus que transitaba en sentido contrario.

Según documentó la cámara, la aparente irregularidad del conductor ocurrió a las 03:39 a. m., cuando circulaba en sentido este-oeste al pasar frente al edificio Colón.

Este es el pick up que se estrelló contra estatua de León Cortés

El choque del pick up contra la estatua de León Cortés, provocó daños a la estructura, al sistema de semáforos y destruyó el vehículo. (Foto: Alberto Murillo para La Naci/Foto: cortesía de Alberto Murillo)

Producto de la colisión, el chofer del carro, de unos 20 años, fue trasladado en condición crítica al hospital San Juan de Dios; el semáforo ubicado en ese punto de la capital quedó fuera de servicio, por lo que la Policía de Tránsito hace regulaciones en el lugar.