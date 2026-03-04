Así quedó la estatua León Cortés tras choque de vehículo contra la estructura: vea las fotos y videos

El poste de uno de los semáforos del lugar quedó sobre la parte trasera del vehículo tipo pick-up.

Uno de los leones derribado, parte de la base afectada, derrame de aceite y un semáforo completamente dañado fueron las consecuencias del choque de un vehículo contra la estatua de León Cortés Castro, ubicada en el Parque Metropolitano La Sabana.

El impacto ocurrió a las 3:41 a. m. de este miércoles 4 de marzo. Tras la colisión, uno de los leones fue desprendido de su base y la estructura presentó daños visibles. Además, un semáforo cercano quedó derribado, lo que obligó a la regulación del tránsito por parte de los oficiales durante la mañana.

Así quedó la escena del choque de un vehículo contra la estatua León Cortés

Imágenes captadas por La Nación muestran la magnitud del golpe: el vehículo quedó prácticamente destruido y partes del sistema de señalización también resultaron afectadas.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, el conductor —un hombre adulto— fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios tras ser atendido en el lugar.

Se está a la espera de la valoración por parte del Ministerio de Cultura sobre los daños estructurales del monumento, inaugurado en 1952.

El accidente se registró durante la madrugada de este miércoles 4 de marzo. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Uno de los leones del monumento fue arrancado de su base producto del fuerte choque. (Alonso Tenorio /Alonso Tenorio)

Además de ser arrancado de la base, la cabeza del león decorativo quedó completamente dañada. (Libia Solano/Libia Solano)

Oficiales de la Policía de Tránsito regularon el paso en todos los sentidos debido a la caída de un semáforo en la zona. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)