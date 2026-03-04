Así quedó la estatua León Cortés tras choque de vehículo contra la estructura: vea las fotos y videos

Uno de los leones derribado, parte de la base afectada, derrame de aceite y un semáforo completamente dañado fueron las consecuencias del choque de un vehículo contra la estatua de León Cortés Castro, ubicada en el Parque Metropolitano La Sabana.
El impacto ocurrió a las 3:41 a. m. de este miércoles 4 de marzo. Tras la colisión, uno de los leones fue desprendido de su base y la estructura presentó daños visibles. Además, un semáforo cercano quedó derribado, lo que obligó a la regulación del tránsito por parte de los oficiales durante la mañana.
Imágenes captadas por La Nación muestran la magnitud del golpe: el vehículo quedó prácticamente destruido y partes del sistema de señalización también resultaron afectadas.
De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, el conductor —un hombre adulto— fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios tras ser atendido en el lugar.
Se está a la espera de la valoración por parte del Ministerio de Cultura sobre los daños estructurales del monumento, inaugurado en 1952.