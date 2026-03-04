Accidentes

Así quedó la estatua León Cortés tras choque de vehículo contra la estructura: vea las fotos y videos

Un vehículo se estrelló de madrugada contra la estatua de León Cortés en La Sabana, provocando daños en la estructura y en la señalización vial. El conductor fue trasladado crítico.

Por Yucsiany Salazar y Libia Solano Meza
El poste de uno de los semáforos del lugar quedó sobre la parte trasera del vehículo tipo pick-up.
El poste de uno de los semáforos del lugar quedó sobre la parte trasera del vehículo tipo pick-up. (Libia Solano/Libia Solano)







Estatua de León CortésChoqueAccidente
