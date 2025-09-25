¿Cuándo y dónde observar el cometa C/2025 R2 SWAN? No pasaba cerca de la Tierra desde hace 20.000 años

C/2025 R2 SWAN será visible desde el hemisferio norte entre el 18 y el 21 de octubre. Su órbita lo acerca a la Tierra cada 20.000 años.

El cometa C/2025 R2 SWAN, descubierto en setiembre de 2025, se acercará a la Tierra durante el mes de octubre. Este evento ofrecerá una oportunidad poco común para observar un cuerpo celeste de largo período, visible desde el hemisferio norte, incluyendo México y América Central.

C/2025 R2 SWAN alcanzará su punto más cercano a la Tierra entre el 18 y el 21 de octubre de 2025. En esos días, su brillo aumentará, lo que mejorará las condiciones para observarlo, según el sitio especializado Star Walk.

Aunque algunas estimaciones apuntan a una magnitud de +6 o +7, lo que lo dejaría al límite de la visibilidad sin instrumentos, con cielos oscuros será posible detectarlo con binoculares desde zonas alejadas de la contaminación lumínica.

En México, y en regiones similares por latitud, las condiciones serán favorables si el cielo está despejado y si se observa desde lugares oscuros y elevados, como zonas rurales o montañosas.

Además, entre el 2 y el 26 de octubre, se observará en cercanía a otras estrellas y constelaciones de interés astronómico. El 10 de octubre ingresará en Escorpio y el 21 de octubre estará ya en Aquila, tras haber cruzado el plano galáctico. Algunos cálculos astronómicos indican que el cometa se aproximará a 0,261 unidades astronómicas (unos 39 millones de kilómetros) del planeta, lo que aumentará su visibilidad.

Antes de llegar al hemisferio norte, C/2025 R2 SWAN ya mostraba una cola iónica en forma de espiral de 5 grados de largo, equivalente a la extensión de diez lunas llenas en el cielo. Este detalle podría hacer que se convierta en un objetivo atractivo para quienes realicen fotografía astronómica.

Para una observación más efectiva del cometa SWAN, se recomienda:

Usar binoculares o telescopios : Aunque podría verse sin instrumentos, estos permitirán apreciar mejor su coma y su cola iónica .

: Aunque podría verse sin instrumentos, estos permitirán apreciar mejor su y su . Buscar un lugar oscuro y elevado : Las zonas alejadas de luces artificiales ofrecen una vista más clara del firmamento.

: Las zonas alejadas de luces artificiales ofrecen una vista más clara del firmamento. Consultar aplicaciones astronómicas: Herramientas como The Sky Live ayudan a localizar el cometa según la posición del observador.

El cometa fue detectado el 11 de setiembre de 2025 por el astrónomo aficionado Vladimir Bezugly, quien analizó imágenes del instrumento SWAN (Solar Wind Anisotropies) a bordo del observatorio solar SOHO de la NASA.

Se trata de un cometa de largo período, con una órbita estimada en aproximadamente 20.000 años, lo que lo convierte en un objeto muy poco frecuente en las cercanías del sistema solar interior.

Las observaciones realizadas entre el 12 y 14 de setiembre permitieron calcular su trayectoria. El cometa alcanzó su perihelio (punto más cercano al Sol) el 12 de setiembre, a una distancia de 75,2 millones de kilómetros. Su mayor aproximación a la Tierra, o perigeo, ocurrirá el 21 de octubre, cuando se ubicará a 40,38 millones de kilómetros del planeta.

El nombre C/2025 R2 SWAN indica que se trata de un cometa no periódico (letra C), descubierto en la segunda quincena de setiembre (R2) y que fue hallado mediante el instrumento SWAN.

Aunque algunas predicciones apuntan a que su brillo podría alcanzar la magnitud 4 en cielos muy oscuros, los expertos recuerdan que los cometas son impredecibles. Su evolución dependerá de factores como su resistencia al paso cerca del Sol y posibles explosiones de gas o polvo.

