¿Cuándo y dónde observar el cometa C/2025 R2 SWAN? No pasaba cerca de la Tierra desde hace 20.000 años

El cometa SWAN será visible entre el 18 y el 21 de octubre, con condiciones ideales para quienes estén lejos de la contaminación lumínica

Por Jailine González Gómez
C/2025 R2 SWAN será visible desde el hemisferio norte entre el 18 y el 21 de octubre. Su órbita lo acerca a la Tierra cada 20.000 años.
C/2025 R2 SWAN será visible desde el hemisferio norte entre el 18 y el 21 de octubre. Su órbita lo acerca a la Tierra cada 20.000 años. (Canva/Canva)







