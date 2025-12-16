Ciencia

Cuál es la vitamina ideal para reducir el cansancio y mejorar el sueño

¿Se siente cansado y duerme mal? La vitamina B12 cumple un papel clave en la energía diaria y el descanso nocturno. Conozca cómo este nutriente ayuda a combatir la fatiga y mejorar el sueño

Por La Nación / Argentina / GDA
La vitamina B12 resulta clave para combatir la fatiga, mejorar el descanso nocturno y proteger el sistema nervioso y la función cognitiva.
La vitamina B12 resulta clave para combatir la fatiga, mejorar el descanso nocturno y proteger el sistema nervioso y la función cognitiva. ( Canva /Canva)







