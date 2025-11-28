Tres claves que un experto en sueño recomienda para evitar el insomnio y dormir mejor

Cada vez más personas sufren insomnio por factores como el estrés laboral, el uso excesivo de pantallas y la falta de rutinas.

En este contexto, el neumólogo y especialista en sueño Joaquín Durán-Cantolla compartió tres estrategias para lograr un descanso profundo y constante, sin necesidad de recurrir a tratamientos extremos.

En uno de los videos de su cuenta de TikTok, el experto explicó cómo pequeños ajustes en la rutina pueden generar mejoras en la calidad del sueño. Sus recomendaciones se enfocan en tres aspectos clave: el momento de ir a la cama, la regularidad al despertar y la gestión del desvelo.

Dormir solo cuando aparezca el sueño

La primera recomendación consiste en acostarse únicamente cuando la sensación de sueño sea real. Para quienes tienen insomnio, forzar el descanso al acostarse sin sueño puede generar ansiedad y aumentar la actividad cerebral, lo cual dificulta aún más el descanso.

Durán-Cantolla explicó que muchas personas con insomnio cometen el error de acostarse temprano por obligación. Este hábito puede crear un entorno de tensión que impide dormir. Para contrarrestar esto, sugiere realizar una rutina nocturna relajante, como tomar una ducha caliente, usar luz tenue o leer, lo cual ayuda al cuerpo a prepararse de forma natural para dormir.

Despertar a la misma hora todos los días

La segunda clave, según el especialista, es despertarse siempre a la misma hora, incluso después de una mala noche. Mantener ese horario constante permite que el cerebro regule mejor los ciclos de sueño y genere una “presión de sueño”, que es la sensación natural de cansancio en la siguiente noche.

Durán-Cantolla advirtió que dormir más para compensar el cansancio altera los ritmos internos, lo que empeora el insomnio. La regularidad en el horario ayuda al cuerpo a establecer un patrón más estable y predecible.

Evitar pensar cuando no se puede dormir

La tercera estrategia se enfoca en cómo actuar cuando hay un despertar en medio de la noche. El experto señaló que dar vueltas a los pensamientos y tratar de resolver problemas en ese momento solo activa más el cerebro, lo cual empeora la calidad del sueño.

Ante esa situación, recomendó salir de la cama y realizar una actividad tranquila, como leer, escuchar música suave o tomar agua. El regreso a la cama debe ocurrir solo cuando el sueño reaparezca. De lo contrario, intentar dormir a la fuerza puede tener un efecto contrario, comparado por Durán-Cantolla con “apagar fuego con gasolina”.

Estas tres prácticas pueden contribuir a mejorar la calidad del sueño sin necesidad de medicamentos ni intervenciones invasivas. El especialista destacó que respetar el ritmo corporal, mantener un horario constante y no estimular la mente durante los despertares nocturnos son pasos clave para quienes enfrentan el insomnio.

