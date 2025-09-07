Ciencia

Científicos van tras la ‘magia mental’ del ejercicio: así transforma el cerebro contra depresión y esquizofrenia

Hacer ejercicio fortalece el cuerpo —y, quizás, también la mente—. Nuevas investigaciones revelan cómo la actividad física puede reducir e incluso prevenir la depresión, la ansiedad y otros trastornos psicológicos

Por Bob Holmes / Knowable en Español
