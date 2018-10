De eso se trata la campaña Do the Mozzie Wipeout. Our Lives, Our Fight (que, en una traducción no literal, equivaldría a “Súmese a desterrar el zancudo. Nuestras vidas, nuestra lucha”), que recuerda a la gente que las hembras de Aedes aegypti pican durante el día y, sobre todo, al amanecer y al anochecer, y suelen depositar sus huevecillos en aguas estancadas.