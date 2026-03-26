Ciencia

Científicos logran avance clave hacia una pastilla de insulina que podría reemplazar las inyecciones

Investigadores de Japón desarrollan una pastilla de insulina que logra reducir la glucosa en pruebas con animales y podría sustituir las inyecciones en pacientes con diabetes

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una plataforma basada en péptidos permite administrar insulina por vía oral con eficacia cercana a las inyecciones en pruebas iniciales.
Una plataforma basada en péptidos permite administrar insulina por vía oral con eficacia cercana a las inyecciones en pruebas iniciales. (Canva stock/Proxima Studio / Stefanut Sava's Images)







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