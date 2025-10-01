Ciencia

China inaugura el puente más alto del planeta a 625 metros sobre un cañón y reduce un viaje de dos horas a solo dos minutos

Una megaobra en China conecta dos extremos de un cañón a 625 metros de altura. Lo que antes tomaba dos horas, ahora se cruza en solo dos minutos

Por AFP
China abrió el puente más alto del mundo, con 625 metros de altura, y redujo un viaje de dos horas a solo dos minutos en la provincia de Guizhou.
China abrió el puente más alto del mundo, con 625 metros de altura, y redujo un viaje de dos horas a solo dos minutos en la provincia de Guizhou. (STR/AFP)







