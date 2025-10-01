China inaugura el puente más alto del planeta a 625 metros sobre un cañón y reduce un viaje de dos horas a solo dos minutos

China abrió el puente más alto del mundo, con 625 metros de altura, y redujo un viaje de dos horas a solo dos minutos en la provincia de Guizhou.

Con una plataforma vial suspendida a 625 metros sobre el nivel del río, el puente del Gran Cañón de Huajiang, en China, se convirtió en el más alto del planeta.

La obra fue inaugurada el domingo en la provincia de Guizhou, una zona de terreno accidentado que ahora alberga dos de las estructuras más elevadas del mundo.

Esta gigantesca construcción atraviesa un cañón de gran amplitud, y conecta puntos que, hasta ahora, requerían dos horas de trayecto por rutas montañosas.

Con el nuevo paso elevado, ese mismo recorrido se realiza en apenas dos minutos, según informó el Departamento de Transporte de la provincia.

La construcción del puente tomó tres años. Su diseño permitió superar al puente de Beipanjiang, ubicado también en Guizhou, que posee una altura de 565 metros y ahora pasó a la segunda posición en el ranking mundial.

Imágenes aéreas difundidas por medios estatales mostraron a los primeros automóviles circulando por el puente, mientras las torres de soporte, pintadas de azul, sobresalían entre bancos de nubes que cubrían parcialmente la estructura.

De acuerdo con datos de la agencia oficial Xinhua, Guizhou concentra casi la mitad de los 100 puentes más altos del mundo, resultado de una política que busca mejorar el acceso a regiones montañosas a través de soluciones de ingeniería avanzada.

China mantiene una inversión constante en infraestructura como parte de su estrategia de crecimiento económico y urbanización.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.