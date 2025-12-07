Cerebros ansiosos muestran caída de nutriente clave que influye en la memoria y el estado de ánimo, revela estudio

Un equipo de investigadores de UC Davis Health, de la Universidad de California en Estados Unidos, detectó que las personas con trastornos de ansiedad presentan niveles más bajos del nutriente esencial colina en el cerebro. Los hallazgos surgieron de una meta-análisis de 25 estudios previos, que incluyó a 370 individuos con ansiedad y 342 sin el trastorno.

El estudio se publicó en la revista Molecular Psychiatry, del grupo editorial Nature.

Los investigadores compararon los niveles de neurometabólitos, sustancias químicas generadas por el metabolismo cerebral, entre ambos grupos. En quienes sufrían ansiedad, la colina mostró una reducción de aproximadamente 8%, especialmente en el córtex prefrontal, región cerebral involucrada en la toma de decisiones, la regulación emocional y el pensamiento.

La colina cumple funciones importantes en el cerebro. Es esencial para el mantenimiento de las membranas celulares y para procesos como la memoria, el humor y el control muscular. Según el equipo, esta es la primera vez que se identifica un patrón químico cerebral asociado a la ansiedad a través de una revisión sistemática de estudios.

El análisis fue dirigido por el científico Jason Smucny, quien consideró que los resultados podrían abrir la posibilidad de explorar intervenciones nutricionales como la suplementación de colina para apoyar tratamientos en el futuro.

Por su parte, Richard Maddock, autor principal del estudio, recordó que los trastornos de ansiedad afectan a cerca del 30% de los adultos en Estados Unidos y muchas personas no reciben un tratamiento adecuado.

Maddock ya había realizado una investigación previa en la que observó niveles reducidos de colina en pacientes con trastorno de pánico. Ese antecedente motivó el desarrollo de esta nueva revisión. El investigador explicó que, aunque esperaban encontrar diferencias, la magnitud y la consistencia de la reducción fueron mayores a lo anticipado.

Los especialistas plantearon que el mecanismo de respuesta de lucha o huida, común en la ansiedad, podría estar relacionado con una mayor demanda de colina en el cerebro.

No obstante, el equipo aclaró que aún no existe evidencia suficiente para afirmar que aumentar el consumo de colina en la dieta disminuya los síntomas de ansiedad. Destacaron la necesidad de realizar más estudios al respecto y recordaron que una alimentación balanceada es fundamental para mantener la salud física y mental.

