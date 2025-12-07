Ciencia

Cerebros ansiosos muestran caída de nutriente clave que influye en la memoria y el estado de ánimo, revela estudio

Meta-análisis reveló que la colina, vital para funciones cerebrales, se encuentra en menor concentración en quienes presentan trastornos de ansiedad

Por O Globo / Brasil / GDA
Estudio identificó baja de colina en cerebros con ansiedad, abriendo la puerta a posibles enfoques nutricionales para apoyar tratamientos.
Estudio identificó baja de colina en cerebros con ansiedad, abriendo la puerta a posibles enfoques nutricionales para apoyar tratamientos.







