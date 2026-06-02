Ciencia

Calendario astronómico de junio 2026: conjunciones planetarias, superluna nueva y el solsticio marcan el mes

Venus, Júpiter, Mercurio y la Luna protagonizarán varios encuentros visibles durante junio, según Cientec y la NASA

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Por Jailine González Gómez
Las lluvia de estrellas Líridas tendrá su máximo en abril. La NASA recomienda técnicas específicas para captarlas con cámara.
Junio traerá alineaciones planetarias, una superluna nueva, el solsticio y acercamientos de la Luna con Saturno y Marte. (Giles Laurent/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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