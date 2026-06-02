Calendario astronómico de junio 2026: conjunciones planetarias, superluna nueva y el solsticio marcan el mes

Junio traerá alineaciones planetarias, una superluna nueva, el solsticio y acercamientos de la Luna con Saturno y Marte.

Junio llegará con un calendario astronómico cargado de encuentros planetarios, fases lunares y uno de los eventos que marcan el ritmo anual de la Tierra: el solsticio. Venus, Júpiter, Mercurio, Saturno, Marte y la Luna compartirán protagonismo durante varias noches del mes.

La Fundación Cientec destaca que junio combinará fenómenos observables a simple vista con celebraciones culturales ligadas al calendario lunar, mientras que la NASA señala que será uno de los mejores momentos del año para observar agrupaciones planetarias después del atardecer.

8 de junio: la Luna entra en cuarto menguante

El mes comenzará con la Luna en cuarto menguante a las 4 a. m., hora de Costa Rica. En esta fase solo la mitad de su cara visible aparece iluminada y marca el inicio de la recta final hacia la Luna nueva.

9 de junio: Venus y Júpiter se encuentran al anochecer

Uno de los fenómenos más atractivos de junio ocurrirá después de la puesta del Sol. Venus y Júpiter, los dos planetas más brillantes del cielo nocturno, aparentarán acercarse en la constelación de Géminis. Según la Fundación Cientec, ambos serán visibles sobre el horizonte oeste a partir de las 6 p. m. y permanecerán en escena hasta cerca de las 8:30 p. m.

Mercurio también estará presente debajo de los dos planetas, formando una alineación visible a simple vista bajo cielos despejados.

La NASA identifica esta conjunción como uno de los principales eventos astronómicos del mes.

10 de junio: la Luna visita a Saturno

La madrugada del 10 de junio, una delgada Luna menguante pasará cerca de Saturno en la constelación de Piscis.

El encuentro podrá observarse desde poco después de la medianoche hasta antes del amanecer. Saturno destacará por su característico color amarillento.

12 de junio: acercamiento entre la Luna y Marte

Dos días después será el turno de Marte. La Luna de 27 días aparecerá cerca del planeta rojo en la constelación de Aries. Ambos cuerpos surgirán sobre el horizonte este durante la madrugada y permanecerán visibles hasta la llegada de la luz del amanecer.

Aunque no compartirán el mismo campo visual de binoculares o telescopios, el acercamiento podrá apreciarse fácilmente sin instrumentos.

14 de junio: una superluna nueva que no podrá verse y Mercurio alcanza su mejor posición del mes

La Luna nueva del 14 de junio ocurrirá a las 8:54 p. m. y coincidirá con una posición cercana al perigeo, el punto más próximo a la Tierra dentro de su órbita. Por esa razón se clasifica como una superluna nueva.

A diferencia de las populares superlunas llenas, este fenómeno pasará desapercibido para los observadores porque la cara iluminada de la Luna estará orientada en dirección opuesta a la Tierra.

La Fundación Cientec explica que la cercanía lunar puede influir en las mareas durante los días posteriores.

Además, la misma noche, Mercurio alcanzará su máxima altitud en el cielo vespertino.

El planeta suele ser difícil de localizar debido a su cercanía con el Sol, pero durante estas fechas ofrecerá una de las mejores oportunidades del año para ser observado después del atardecer.

17 de junio: la Luna se reúne con Venus, Júpiter y Mercurio

El 17 de junio ofrecerá una de las imágenes más fotogénicas del mes.

La Luna aparecerá cerca de Venus, Júpiter y Mercurio, formando una agrupación visible al anochecer.

La NASA añade que ese mismo día algunas regiones de América podrán observar una ocultación lunar de Venus, fenómeno en el que la Luna pasa frente al planeta y lo oculta temporalmente. Entre los países ubicados dentro de la trayectoria del evento se encuentran Brasil y Venezuela.

21 de junio: llega el solsticio de junio

A las 2:24 a. m. del 21 de junio, ocurrirá el solsticio. El fenómeno marca el inicio del verano astronómico en el hemisferio norte y el momento en que esa mitad del planeta recibe la mayor cantidad de luz solar del año.

Aunque Costa Rica no experimenta estaciones tan marcadas como las latitudes medias, el solsticio sigue siendo una referencia clave dentro del calendario astronómico.

29 de junio: la Luna llena cerrará el mes

Junio se acercará a su cierre con Luna llena el día 29 a las 5:56 p. m. Será el último gran evento astronómico del mes y ofrecerá una oportunidad para observar el satélite natural en todo su esplendor al caer la noche.

Para disfrutar mejor de estos fenómenos, la recomendación es buscar lugares alejados de la contaminación lumínica y consultar los pronósticos meteorológicos antes de cada observación.