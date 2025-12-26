Calendario astronómico 2026: estas son todas las lluvias de estrellas que se podrán observar durante el año

Lluvia de meteoros, popularmente conocida como “lluvia de estrellas”, la de las Eta Acuáridas.

Las lluvias de meteoritos ocurren cada año cuando la Tierra atraviesa restos de polvo y fragmentos dejados por cometas o, en algunos casos, por asteroides. Según información de la NASA, en 2026 habrá varios eventos destacados a lo largo del año, con picos bien definidos y diferentes condiciones de observación.

A continuación, el calendario completo, con fechas, noches de máximo y un resumen histórico de cada lluvia.

Cuadrántidas

Cuándo se observan: del 26 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026.

Punto máximo: noche del 3 al 4 de enero de 2026.

Es una de las lluvias más intensas del año, aunque su pico es muy corto y puede durar solo unas horas. En condiciones ideales, puede producir entre 60 y 200 meteoros por hora. Se caracteriza por meteoros brillantes y bolas de fuego. A diferencia de la mayoría, su origen no es un cometa activo, sino el asteroide 2003 EH1, que podría ser un cometa extinguido. Su nombre proviene de la antigua constelación Quadrans Muralis, hoy en desuso.

Líridas

Cuándo se observan: del 17 al 26 de abril.

Punto máximo: noche del 21 al 22 de abril.

Es una de las lluvias más antiguas registradas. Hay observaciones documentadas desde hace más de 2.700 años, con el primer registro en el año 687 a. C. en China. Proviene del cometa C/1861 G1 Thatcher. Aunque su tasa promedio es moderada, puede presentar estallidos ocasionales con decenas de meteoros por hora. Sus meteoros son rápidos y brillantes, pero rara vez dejan rastros persistentes.

Eta Acuáridas

Cuándo se observan: del 20 de abril al 21 de mayo.

Punto máximo: noche del 5 al 6 de mayo.

Esta lluvia está asociada al cometa Halley. Sus meteoros son muy veloces y pueden dejar rastros luminosos que duran varios segundos. En el hemisferio sur ofrece mejores condiciones de observación, con tasas que pueden rondar los 50 meteoros por hora en el pico. En el hemisferio norte suelen verse como meteoros largos y rasantes cerca del horizonte.

Delta Acuáridas del Sur

Cuándo se observan: del 18 de julio al 12 de agosto.

Punto máximo: noche del 29 al 30 de julio.

Es una lluvia tenue y difícil de observar si hay Luna visible. Su origen se asocia al cometa 96P Machholz. Produce meteoros lentos y débiles, con una tasa baja incluso en el máximo. Comparte parte del cielo con las Perseidas, por lo que distinguirlas depende del punto desde donde parecen surgir los meteoros.

Perseidas

Cuándo se observan: del 17 de julio al 23 de agosto.

Punto máximo: noche del 12 al 13 de agosto.

Es la lluvia más popular del año. Se origina en el cometa 109P/Swift-Tuttle y destaca por meteoros brillantes, rápidos y frecuentes bolas de fuego. En su máximo puede producir entre 50 y 100 meteoros por hora. Coincide con noches cálidas en el hemisferio norte, lo que facilita la observación prolongada.

Oriónidas

Cuándo se observan: del 2 de octubre al 12 de noviembre.

Punto máximo: noche del 22 al 23 de octubre.

También vinculada al cometa Halley, esta lluvia es conocida por meteoros muy rápidos y brillantes. Puede dejar estelas luminosas persistentes y ocasionalmente bolas de fuego. El fondo estelar de la constelación de Orión aporta un marco visual llamativo, aunque los meteoros se pueden ver en todo el cielo.

Leónidas

Cuándo se observan: del 3 de noviembre al 2 de diciembre.

Punto máximo: noche del 16 al 17 de noviembre.

Proviene del cometa 55P/Tempel-Tuttle. En años normales es una lluvia modesta, pero cada 33 años puede producir tormentas con miles de meteoros por hora. Es famosa por sus meteoros extremadamente rápidos y por eventos históricos como la tormenta de 1966, cuando se observaron miles de meteoros por minuto durante un breve lapso.

Gemínidas

Cuándo se observan: del 1 al 21 de diciembre.

Punto máximo: noche del 12 al 13 de diciembre.

Es una de las lluvias más confiables e intensas. Su origen es el asteroide 3200 Phaethon, lo que la distingue de la mayoría de lluvias asociadas a cometas. Puede producir hasta 120 meteoros por hora en condiciones ideales. Sus meteoros suelen ser brillantes y de tonalidad amarilla, y el pico ocurre a horas tempranas de la noche, lo que facilita su observación.