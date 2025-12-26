Ciencia

Calendario astronómico 2026: estas son todas las lluvias de estrellas que se podrán observar durante el año

Desde enero hasta diciembre, estas son las lluvias de meteoritos que marcarán el cielo en 2026, con fechas, picos y qué esperar de cada una

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Lluvia de meteoros, popularmente conocida como “lluvia de estrellas”, la de las Eta Acuáridas. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGastronomíaCalendario astronómicolluvias de meteoritoslluvia de estrellasNASA
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.