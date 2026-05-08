Ciencia

La Luna estará más cerca de la Tierra en mayo: qué significa una superluna nueva y qué efectos tiene en el planeta

El fenómeno ocurrirá cuando la Luna esté cerca de la Tierra, pero en fase nueva, por lo que será imperceptible

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Por Jailine González Gómez
La próxima superluna nueva será el 16 de mayo y provocará mareas más intensas por su cercanía con la Tierra.
La próxima superluna nueva será el 16 de mayo y provocará mareas más intensas por su cercanía con la Tierra. (NASA/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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