La Luna estará más cerca de la Tierra en mayo: qué significa una superluna nueva y qué efectos tiene en el planeta

La próxima superluna nueva será el 16 de mayo y provocará mareas más intensas por su cercanía con la Tierra.

Una superluna ocurrirá el 16 de mayo, pero quienes miren al cielo no podrán verla. El fenómeno coincidirá con una Luna nueva, fase en la que la cara iluminada del satélite natural queda orientada en dirección opuesta a la Tierra.

De acuerdo con información de la Fundación Cientec y el sitio especializado Time and Date, una superluna ocurre cuando la Luna se encuentra cerca del perigeo, el punto de su órbita más próximo al planeta.

El fenómeno puede registrarse tanto en Luna llena como en Luna nueva. En el caso de las superlunas llenas, la Luna se observa más grande y brillante. Cuando ocurre durante la fase nueva, como sucederá este mayo, el evento pasa desapercibido para la vista humana.

La órbita lunar no es circular, sino elíptica. Esa variación provoca cambios en la distancia entre la Tierra y la Luna a lo largo del mes y del año. En el punto más lejano, conocido como apogeo, el satélite puede ubicarse a unos 405.500 kilómetros de la Tierra. Durante el perigeo, la distancia puede reducirse hasta unos 363.300 kilómetros.

Según los datos divulgados por Fundación Cientec, el 17 de mayo la Luna estará a 358.073 kilómetros de la Tierra, lo que convierte este evento en una de las tres lunas nuevas más cercanas del 2026. Otras dos ocurrirán el 14 de junio y el 13 de julio.

Time and Date señala que el concepto “superluna” no forma parte de la terminología oficial de la astronomía. El término fue utilizado por primera vez en 1979 por el astrólogo Richard Nolle para describir lunas llenas o nuevas cercanas al perigeo.

¿Qué implica una superluna nueva?

Aunque la superluna nueva no pueda observarse desde la Tierra, sí produce efectos relacionados con la gravedad.

Durante las fases de Luna nueva y Luna llena, la Tierra, la Luna y el Sol se alinean. Esa configuración aumenta la fuerza gravitacional sobre los océanos y genera mareas más intensas, conocidas como mareas vivas.

En el caso de las superlunas, el efecto se incrementa debido a la menor distancia entre la Tierra y la Luna. Las variaciones pueden aumentar cerca de cinco centímetros en comparación con una marea viva regular.

Fundación Cientec indicó que el incremento en las mareas asociado con la superluna nueva de mayo podría registrarse aproximadamente dos días después de la fase lunar.

Time and Date también señala que distintos estudios científicos no han encontrado evidencia significativa que vincule las superlunas con desastres naturales.